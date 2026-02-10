Sud odbio privremenu meru: Profesorka Jelena Kleut neće se vratiti na posao dok traje postupak

Insajder pre 1 sat
Sud odbio privremenu meru: Profesorka Jelena Kleut neće se vratiti na posao dok traje postupak

Odsek za medijske studije Filozofskog fakulteta u Novom Sadu saopštio je da je obavešten da je Osnovni sud odbio predlog za izricanje privremene mere kojom je traženo da se naša koleginica, profesorka Jelena Kleut, vrati na posao do donošenja konačne presude u postupku koji se vodi povodom njenog izbora u zvanje redovnog profesora.

U saopštenju podsećaju da je ovaj izbor onemogućen, kako navode, "diskriminatorskim postupanjem i političkom odlukom (proširenog) Senata Univerziteta u Novom Sadu". "Posebno nas zabrinjava da je i u postupku pred Upravnim sudom odbijeno izricanje privremene mere, a da smo o tome obavešteni putem tabloida. O odluci Upravnog suda ni koleginica Kleut, kao ni njen pravni zastupnik nisu zvanično obavešteni, dok su tabloidi već objavili čitavo rešenje koje potpisuje taj
