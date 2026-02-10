Indeks percepcije korupcije za 2025: Najlošiji rezultat Srbije u poslednje dve decenije

Srbija je po Indeksu percepcije korupcije (Corruption Perception Index - CPI) za 2025. godinu zauzela 116. poziciju, među ukupno 182 zemlje i teritorije u svetu, što je njen najgori plasman u poslednje dve decenije, saopštila je jutros organizacija Transparentnost Srbija.

Srbija je na ovogodišnjoj listi globalne organizacije "Transparency International", na skali od nula (izuzetno korumpirane) do 100 (veoma "čiste") ostvarila skor 33, što je za dva poena niže nego prethodne godine, i ujedno najlošiji plasman od 2004. godine. Ocena Srbije je devet poena ispod globalnog proseka, a 29 poena niža od proseka Evropske unije. Pozicija Srbije je, kako je navela Transparentnost Srbija, za čak 45 mesta lošija od najbolje pozicije zabeležene
