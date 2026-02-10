Odsek za medijske studije: Osnovni sud odbio da Jelenu Kleut vrati na posao

N1 Info pre 1 sat  |  N1 Beograd
Odsek za medijske studije Filozofskog fakulteta u Novom Sadu obavešten je da je Osnovni sud odbio predlog za izricanje privremene mere kojom je traženo da se profesorka Jelena Kleut vrati na posao do donošenja konačne presude u postupku koji se vodi povodom njenog izbora u zvanje redovnog profesora.

Odsek podseća da je ovaj izbor onemogućen diskriminatorskim postupanjem i političkom odlukom (proširenog) Senata Univerziteta u Novom Sadu. "Posebno nas zabrinjava da je i u postupku pred Upravnim sudom odbijeno izricanje privremene mere, a da smo o tome obavešteni putem tabloida. O odluci Upravnog suda ni koleginica Kleut, kao ni njen pravni zastupnik nisu zvanično obavešteni, dok su tabloidi već objavili čitavo rešenje koje potpisuje taj sud", navodi se u
