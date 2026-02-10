Oblačno i hladno vreme u Srbiji sa snežnim padavinama i upozorenjima RHMZ-a

Naslovi.ai pre 29 minuta

Republički hidrometeorološki zavod upozorava na snežne padavine, poledicu i jak vetar u istočnoj Srbiji, uz formiranje snežnog pokrivača do 15 cm.

U Srbiji danas preovladava pretežno oblačno i hladno vreme sa susnežicom, snegom i kratkotrajnom kišom, naročito u Timočkoj i Negotinskoj krajini gde se očekuje snežni pokrivač od 5 do 15 cm, a na planinama i više. Lokalno će se pojaviti ledena kiša i poledica, posebno u oblasti Homolja i Pomoravlja. Beta Danas N1 Info

U košavskom području duvaće jak jugoistočni vetar sa udarima do 100 km/h, dok će na jugu Banata i u donjem Podunavlju vetar biti olujni. RHMZ je izdao upozorenja za poledicu, ledenu kišu i olujni vetar, a meteorolozi najavljuju izražene temperaturne oscilacije tokom sedmice. Insajder Glas juga N1 Info

Prognoze ukazuju na postepeno zahlađenje uz snežne padavine koje će trajati do srede, dok se sredinom sedmice očekuje porast temperatura do prolećnih vrednosti. Na severu Srbije vreme će biti promenljivo, dok će u ostalim krajevima preovladavati hladnije i oblačno. Mondo RTS Blic