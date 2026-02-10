Ovo nije normalno vreme! RHMZ objavio najvišu temperaturu za sutra, ostaćete u šoku: Iznenađenje i u nedelju

Telegraf pre 2 sata  |  Telegraf.rs/Tanjug
Ovo nije normalno vreme! RHMZ objavio najvišu temperaturu za sutra, ostaćete u šoku: Iznenađenje i u nedelju

Sutra se očekuje toplije vreme, u košavskom području i dalje vetrovito, navodi se u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Pre podne biće pretežno sunčano uz malu i umerenu oblačnost, osim po kotlinama i dolinama reka jugozapadne i južne Srbije gde se očekuju magla ili niska oblačnost. Posle podne uslediće postepeno naoblačenje sa zapada koje će uveče i tokom noći ponegde u Vojvodini, ali i na jugu zemlje, usloviti slabu kišu. Duvaće slab i umeren, u košavskom području jak, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju olujni jugoistočni vetar. Prestanak košave prognozira se u petak. Najniža
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Ovakvo upozorenje RHMZ dugo nismo videli: Tri u jednom, ove pojave će okovati Srbiju - jedna je vrlo opasna!

Ovakvo upozorenje RHMZ dugo nismo videli: Tri u jednom, ove pojave će okovati Srbiju - jedna je vrlo opasna!

Blic pre 7 minuta
Čubrilo najavljuje vremenski šok: Tačno ovog datuma stižu jak ciklon i novo naglo zahlađenje

Čubrilo najavljuje vremenski šok: Tačno ovog datuma stižu jak ciklon i novo naglo zahlađenje

Mondo pre 6 minuta
Oblačno i hladno vreme u Srbiji sa snežnim padavinama i upozorenjima RHMZ-a

Oblačno i hladno vreme u Srbiji sa snežnim padavinama i upozorenjima RHMZ-a

Naslovi.ai pre 1 sat
Sneg, košava i hladno vreme: Prognoza RHMZ-a za danas i naredne dane

Sneg, košava i hladno vreme: Prognoza RHMZ-a za danas i naredne dane

NIN pre 1 sat
Marko Čubrilo prognozira: Kraj prave zime - stiže otopljenje, ali i novo zahlađenje

Marko Čubrilo prognozira: Kraj prave zime - stiže otopljenje, ali i novo zahlađenje

Dnevnik pre 2 sata
RHMZ izdao tri upozorenja: Poledica, ledena kiša i olujna košava prete Srbiji

RHMZ izdao tri upozorenja: Poledica, ledena kiša i olujna košava prete Srbiji

OK radio pre 5 sati
Oblačno, hladno i vetrovito

Oblačno, hladno i vetrovito

RTV Novi Pazar pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

KošavaVojvodinaBanatRHMZVremenska prognozabeogradPadavine

Društvo, najnovije vesti »

Zaštitnik građana pokrenuo postupak povodom smrti devojčice u čačanskoj bolnici

Zaštitnik građana pokrenuo postupak povodom smrti devojčice u čačanskoj bolnici

Insajder pre 7 minuta
U EU 64 odsto mladih koristilo veštačku inteligenciju u 2025. godini, najviše u Grčkoj

U EU 64 odsto mladih koristilo veštačku inteligenciju u 2025. godini, najviše u Grčkoj

RTV pre 32 minuta
Izložba "Učena lepota" - priča o četrnaest izuzetnih Srpkinja

Izložba "Učena lepota" - priča o četrnaest izuzetnih Srpkinja

RTV pre 2 minuta
Pulmolog iz Čačka o slučaju preminule devojčice: U medicini može da se umre od pola tablete aspirina

Pulmolog iz Čačka o slučaju preminule devojčice: U medicini može da se umre od pola tablete aspirina

Danas pre 6 minuta
Zaštitnik građana pokrenuo ispitni postupak povodom smrti devojčice (4) u Opštoj bolnici u Čačku

Zaštitnik građana pokrenuo ispitni postupak povodom smrti devojčice (4) u Opštoj bolnici u Čačku

Blic pre 37 minuta