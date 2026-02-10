Indeks percepcije korupcije: Najlošiji rezultat Srbije u poslednje dve decenije

Pressek pre 38 minuta  |  transparentnost.org.rs
Srbija je na rangiranju zemalja i teritorija po Indeksu percepcije korupcije (CPI - Corruption Perception Index) sa skorom 33 i 116. pozicijom na tabeli dodatno pogoršala rezultat i prvi put je rangirana najlošije u regionu, piše T ransparentnost Srbija.

Indeks Srbije je za dva poena niži nego prethodne godine i najniži od 2012. godine kada je uvedena postojeća metodologija ocenjivanja, na skali od 0 (izuzetno korumpirane) do 100 (veoma „čiste“). Poređenje po poziciji na tabeli u odnosu na broj rangiranih zemalja pokazuje da je ovo najlošiji plasman od 2004. godine. Na ovogodišnjoj listi globalne organizacije Transparency International (TI) ukupno su 182 zemlje i teritorije, a pozicija Srbije je za čak 45 mesta
