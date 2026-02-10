Čišćenje prosvete od najboljih

Nela Spasojević, profesorka matematike iz Trstenika, jedna je od prvih od sveg pobunjenog nastavnog kadra u Srbiji koja je svoj politički ceh platila otkazom

Tehnička škola Trstenik dospela je u fokus javnosti novembra 2022, kada su trojica učenika izmakla stolicu profesorki engleskog Mariji Stevanović. Tu svoju „neslanu šalu“ ili krivično delo zlostavljanja i mučenja, kako je na ovaj čin gledalo Više javno tužilaštvo u Kruševcu pri pokretanju sudskog postupka, nasilnici su snimili mobilnim telefonom, a snimak je postao viralan kao očigledan primer survavanja školstva. Da sramota bude veća, osim dvojice izgrednika,