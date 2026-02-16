Vremenska prognoza za ponedeljak, 16. februar: Maglovito i oblačno sa slabim mrazem i vetrom

Beta pre 5 sati

Vreme u Srbiji će ujutru biti mestimično maglovito, a na severu i zapadu zemlje sa slabim mrazom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Tokom dana očekuje se malo i umereno oblačno vreme sa dužim sunčanim intervalima, uz slab do umeren jugoistočni vetar, sa kišom na zapadu zemlje i snegom na planinama.

Najniža jutarnja temperatura biće od -5 do tri, a najviša dnevna od šest do 11 stepeni.

Tokom noći se očekuje oblačno vreme uz skretanje vetra na severoistok, u brdsko-planinskim predelima sneg, a u nižim kiša, koja će postepeno prelaziti u susnežicu i sneg.

Vreme u Beogradu će danas biti malo i umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima, uz slab do umeren jugoistočni vetar, sa većom oblačnošću popodne.

Najniža temperatura biće oko -1, a najviša dnevna oko sedam stepeni.

Tokom noći se očekuje oblačno vreme, povremeno sa slabom kišom, u višim delovima grada i susnežicom i snegom, uz skretanje vetra na severoistok.

RHMZ je izdao upozorenje na sneg i jake padavine, naročito u zapadnoj Srbiji, koje važe i za utorak, 17. februar.

(Beta, 16.02.2026)