Ujutru mraz, tokom dana promenljivo, uz kišu i susnežicu

Šabačke novosti pre 3 sata
U ponedeljak ujutru mraz na severu, a na jugu oblačno uz prestanak padavina.

Tokom dana sunčani intervali, a popodne postepeno naoblačenje dolazi sa zapada koje će krajem dana usloviti kišu, a na severu Vojvodine susnežicu i sneg. Vetar slab južni i jugoistočni. Pritisak ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura od -5°C na severu do 1°C na jugu Srbije, a maksimalna od 3°C u Subotici do 10°C u južnoj Srbiji. U noći između ponedeljka i utorka oblačno sa kišom, a na severu Vojvodine susnežica i sneg. U noći između ponedeljka i utorka
Nedeljnik pre 2 sata
Telegraf pre 2 sata
Mondo pre 3 sata
Newsmax Balkans pre 3 sata
RTV pre 4 sati
Mondo pre 5 sati
RTS pre 4 sati
Mašina pre 5 minuta
Beta pre 10 minuta
Danas pre 45 minuta
Euronews pre 40 minuta
Serbian News Media pre 40 minuta