Ujutru mraz, tokom dana promenljivo, uz kišu i susnežicu

U ponedeljak ujutru mraz na severu, a na jugu oblačno uz prestanak padavina.

Tokom dana sunčani intervali, a popodne postepeno naoblačenje dolazi sa zapada koje će krajem dana usloviti kišu, a na severu Vojvodine susnežicu i sneg. Vetar slab južni i jugoistočni. Pritisak ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura od -5°C na severu do 1°C na jugu Srbije, a maksimalna od 3°C u Subotici do 10°C u južnoj Srbiji. U noći između ponedeljka i utorka oblačno sa kišom, a na severu Vojvodine susnežica i sneg. U noći između ponedeljka i utorka