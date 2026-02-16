Očekuje nas žestoko zahlađenje, u većem delu Srbije će biti snega: Prognoza RHMZ-a za naredne dane

Prema prognozi RHMZ-a, danas ujutru nas očekuje mestimično magla ili niska oblačnost, a na području severne, zapadne i centralne Srbije slab mraz.

Tokom dana malo i umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima uz slab do umeren jugoistočni vetar. Posle podne postepeno naoblačenje koje će uveče u zapadnoj polovini zemlje usloviti kišu, a u brdsko-planinskim predelima jugozapadne Srbije sneg. Najviša dnevna temperatura od 6 do 11 °C. Tokom noći oblačno uz skretanje vetra na severoistočni pravac, u brdsko-planinskim predelima padaće sneg, u nižim kiša koja će postepeno prelaziti u susnežicu i sneg. U utorak