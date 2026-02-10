Kako je Vučić „pokopao“ samog sebe

Predsednik je ogolio laži i svojih seiza, koju ponavljaju da je sve spremno za uvođenje vojne obaveze, priznanjem da nije ni počelo evidentiranje mladića. Praktično, priznao je da su sve priče do sada bile šarena laža

Režim već godinama najavljuje uvođenje obaveznog služenja vojnog roka, to se stalno prolongira, a izjavom datom posle referisanja o rezultatima analize stanja, operativnih i funkcionalnih sposobnosti Vojske Srbije, Aleksandar Vučić je u toj oblasti „pokopao“ samog sebe i sve svoje trbuhozborce, saopštavajući da će prvi „silom regruti“ u kasarne doći tek u decembru ove ili u martu sledeće godine. Priča o obaveznom služenju vojnog roka, koji je ukinut 1. januara