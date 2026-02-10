Preskupa igračka za bogatu elitu

Radar pre 18 minuta  |  Dragovan Milićević
Preskupa igračka za bogatu elitu

Mnogo je pitanja bez odgovora za investiciju od 125 miliona evra, koliko će država platiti naručene leteice, plus još toliko za dodatnu opremu i infrastrukturu. Očito je da se ljudi iz vrha vlasti nisu vodili ekonomskom, već logikom pijanih milionera

Ministar finansija Siniša Mali nedavno je, sa Svetskog ekonomskog foruma u Davosu, slavodobitno, kao da je to jedna od najvažnijih vesti za građane, saopštio da je Vlada Srbije potpisala ugovor o strateškoj saradnji sa američkom kompanijom Archer Aviation, proizvođačem električnih letelica za vertikalno poletanje i sletanje (eVTOL), „letećih taksija“. I pride se pohvalio da je Srbija prva u Evropi potpisala takvu vrstu ugovora, pa će biti i prva evropska zemlja u
Otvori na radar.rs

Pročitajte još

Prvi put akcize i na gas za domaćinstva! Detaljna tabela novih nameta za alkohol, kafu i duvan: Udar na džep za par dana

Prvi put akcize i na gas za domaćinstva! Detaljna tabela novih nameta za alkohol, kafu i duvan: Udar na džep za par dana

Blic pre 4 sati
Kancelarija Vlade Srbije pozvala organizacije za sprovođenje obuke za digitalizaciju

Kancelarija Vlade Srbije pozvala organizacije za sprovođenje obuke za digitalizaciju

Serbian News Media pre 6 sati
Tužba protiv Srbije zbog smanjenja marži: Vladina uredba ističe krajem februara, sledi li talas poskupljenja?

Tužba protiv Srbije zbog smanjenja marži: Vladina uredba ističe krajem februara, sledi li talas poskupljenja?

Euronews pre 7 sati
Tehnološki jaz sa SAD - EU se suočava sa prilikom od 264 milijarde evra

Tehnološki jaz sa SAD - EU se suočava sa prilikom od 264 milijarde evra

Bloomberg Adria pre 8 sati
Vlada Srbije opet subvencioniše nabavku električnih automobila i dvotočkaša: Koliki su podsticaji ove godine?

Vlada Srbije opet subvencioniše nabavku električnih automobila i dvotočkaša: Koliki su podsticaji ove godine?

Nova ekonomija pre 9 sati
Stiže pomoć za kupovinu automobila - evo kad počinju prijave

Stiže pomoć za kupovinu automobila - evo kad počinju prijave

Kamatica pre 9 sati
Mali: Srbija na 6. mestu u svetu u napretku u borbi protiv pranja novca, veliki uspeh

Mali: Srbija na 6. mestu u svetu u napretku u borbi protiv pranja novca, veliki uspeh

RTV pre 9 sati

Ključne reči

Vlada SrbijeSiniša MaliDavos

Ekonomija, najnovije vesti »

Preskupa igračka za bogatu elitu

Preskupa igračka za bogatu elitu

Radar pre 18 minuta
U ovoj banji smeštaj od 2.000 dinara! Jedna je od najlekovitijih u regionu: uskoro dobija i obnovljeni Gerontološki centar

U ovoj banji smeštaj od 2.000 dinara! Jedna je od najlekovitijih u regionu: uskoro dobija i obnovljeni Gerontološki centar

Blic pre 14 minuta
Ukinuta starosna granica za penziju: Evo kako će penzionisanje od sada izgledati u Mađarskoj

Ukinuta starosna granica za penziju: Evo kako će penzionisanje od sada izgledati u Mađarskoj

Blic pre 1 sat
Metalni novac malo vredi, ali zato mnogo košta! Proverite džepove i fioke: Evo šta da uradite sa sićom iz "kasice prasice"

Metalni novac malo vredi, ali zato mnogo košta! Proverite džepove i fioke: Evo šta da uradite sa sićom iz "kasice prasice"

Blic pre 2 sata
Gledate ih svaki dan: Evo šta zapravo znače nalepnice na voću i zašto je jako važno da ih pogledate

Gledate ih svaki dan: Evo šta zapravo znače nalepnice na voću i zašto je jako važno da ih pogledate

Blic pre 1 sat