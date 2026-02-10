Trampa pokreće perverzno ponižavanje drugih

Moć za američkog lidera nije sredstvo za uspostavljanje saradnje, već zamena za nju. Zašto nekoga uveravati kad ga se može naterati? Zašto gajiti neki odnos kad se cilj može postići iznudom

Pretnjama da će silom zauzeti Grenland američki predsednik Donald Tramp ogolio je detinjaste iluzije svojih evropskih poštovalaca. Nakon što su na uspostavljanje bliskih odnosa sa njim potrošili godine, evropski populisti s krajnje desnice – Najdžel Faraž u Velikoj Britaniji, Žordan Bardela u Francuskoj, Alis Vajdel u Nemačkoj, Mateo Salvini u Italiji, Robert Fico u Slovačkoj, Viktor Orban u Mađarskoj, Mateuš Mazovjecki u Poljskoj – zamišljali su sebe kao njegove