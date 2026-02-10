Anja Ilić pretposlednja na svom ZOI debiju, Miloš Milosavljević bez četvrtfinala

MILANO - Reprezentativka Srbije u nordijskom skijanju Anja Ilić nije uspela da se plasira u četvrtfinale u disciplini kros-kantri klasični sprint na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini, pošto je danas u kvalifikacijama zauzela 86. mesto.

Ilić je u kvalifikacijama ostvarila vreme od 4:44.69 minuta. U kvalifikacijama je nastupilo 89 takmičarki. Srpska skijašica je prvobitno osvojila pretposlednje, 88. mesto, ali je na kraju zauzela 86. poziciju, pošto su dve takmičarke diskvalifikovane. Najbrže vreme u kvalifikacijama zabeležila je Šveđanka Lin Svan (3:36.21). Plasman u četvrtfinale izborilo je 30 najbržih skijašica. "Moja prva trka na ZOI je prošla, mogu da kažem, u redu. Skoro cela staza je išla