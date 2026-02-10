Kakav čovek? Zlatan čovek! Klebo osvojio sedmo zlato!

Sport klub pre 1 sat  |  Autor: Maja Todić
Kakav čovek? Zlatan čovek! Klebo osvojio sedmo zlato!

Sedmu zlatnu olimpijsku medalju osvojio je u utorak Norvežanin Johanes Hesflot Klebo! Fantastičan dan imao je Klebo u trci sprinta klasičnim stilom u kros kantriju na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini.

Ovo je već drugo zlato za Kleba na ovogodišnjim Igrama jer se već okitio zlatom i u skijatlonu 10+10 kilometara, a ukupno sedma zlatna medalja. Uz to Klebo ima i po jedno srebro i bronzu. Dva zlata dele Kleba od toga da postane najuspešniji olimpijac u kros kantriju. Osam zlata, a ukupno 12. olimpijskih medalja u karijeri je osvojio skijaš Bjern Deli. Klebo je finalnu trku završio u vremenu 3:39.74, ispred Amerikanca Bena Ogdena koji ga je sjajno pratio i na kraju
