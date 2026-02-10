Bez kompromisa Moskva: Krim, Donbas i Novorusija — sigurno će se naći u sastavu Rusije

Večernje novosti pre 3 sata
Bez kompromisa Moskva: Krim, Donbas i Novorusija — sigurno će se naći u sastavu Rusije

RUSIJA se nada da „partija rata“, koja se „ukopala“ u Briselu i Londonu, neće zaustaviti kretanje ka trajnom miru koji su pokrenuli lideri Rusije i Sjedinjenih Država, izjavio je ministar spoljnih poslova RF Sergej Lavrov.

Foto: Profimedia -Nadamo se da ‘partija rata’, koja se ‘ukopala’ u Briselu, Londonu i nekim drugim evropskim prestonicama, neće moći da zaustavi teško, ali toliko neophodno kretanje ka trajnom miru koje su pokrenuli lideri Rusije i Sjedinjenih Država, rekao je Lavrov na svečanom skupu povodom Dana diplomata. Kako je istakao, Rusija je spremna da traga za rešenjem ukrajinske krize, oslanjajući se na rezultate samita predsednika Rusije i Sjedinjenih Država, Vladimira
Otvori na novosti.rs

Povezane vesti »

Lavrov: Krim, Donbas i Novorusija — sigurno u sastavu Rusije

Lavrov: Krim, Donbas i Novorusija — sigurno u sastavu Rusije

Politika pre 41 minuta
Krim, Donbas i Novorusija — sigurno će se naći u sastavu Rusije

Krim, Donbas i Novorusija — sigurno će se naći u sastavu Rusije

Sputnik pre 2 sata
Zaharova poručila Kaji Kalas: Nećemo da otkrivamo šta ćemo uraditi sa spiskom zahteva prema Moskvi

Zaharova poručila Kaji Kalas: Nećemo da otkrivamo šta ćemo uraditi sa spiskom zahteva prema Moskvi

Sputnik pre 3 sata
EU sprema listu uslova koje Rusija mora da ispuni za trajni mir u Ukrajini

EU sprema listu uslova koje Rusija mora da ispuni za trajni mir u Ukrajini

Newsmax Balkans pre 3 sata
Rusija za sada neće otkriti šta će uraditi sa listom zahteva EU prema Moskvi

Rusija za sada neće otkriti šta će uraditi sa listom zahteva EU prema Moskvi

Politika pre 2 sata
"Dug je put do mira" Lavrov: Pregovori o okončanju rata u Ukrajini su u toku

"Dug je put do mira" Lavrov: Pregovori o okončanju rata u Ukrajini su u toku

Kurir pre 4 sati
Iako je niko ne zove na pregovore, Kaja Kalas bi da diktira uslove Rusiji

Iako je niko ne zove na pregovore, Kaja Kalas bi da diktira uslove Rusiji

Sputnik pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

MoskvaBriselSergej LavrovLondonRusijaKrimRat u Ukrajini

Svet, najnovije vesti »

NATO država iščekuje napad Rusije - oteće im teritoriju?! Alarmantne tvrdnje generala: Raspoređene nuklearne podmornice…

NATO država iščekuje napad Rusije - oteće im teritoriju?! Alarmantne tvrdnje generala: Raspoređene nuklearne podmornice, projektili i avioni

Blic pre 1 sat
(Foto) haos u Tirani, gori na sve strane: Demonstranti bacali Molotovljeve koktele i baklje na zgradu Vlade: Povređeno šest…

(Foto) haos u Tirani, gori na sve strane: Demonstranti bacali Molotovljeve koktele i baklje na zgradu Vlade: Povređeno šest policajca

Blic pre 1 sat
Ukrajina počinje sa zakopavanjem elektroenergetske mreže kako bi je zaštitila od ruskih napada

Ukrajina počinje sa zakopavanjem elektroenergetske mreže kako bi je zaštitila od ruskih napada

Danas pre 1 sat
(Video) Epstajn je: Živ?! Svetski mediji bruje o novim šokantnim detaljima iz dokumenata o pedofilu: Napravljeno "lažno telo"…

(Video) Epstajn je: Živ?! Svetski mediji bruje o novim šokantnim detaljima iz dokumenata o pedofilu: Napravljeno "lažno telo", pronađena misteriozna poruka

Blic pre 2 sata
Olujno vreme pogađa ekonomiju Rusije, Putinov manevarski prostor sve uži: Ovo su činjenice

Olujno vreme pogađa ekonomiju Rusije, Putinov manevarski prostor sve uži: Ovo su činjenice

Danas pre 2 sata