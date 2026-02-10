RUSIJA se nada da „partija rata“, koja se „ukopala“ u Briselu i Londonu, neće zaustaviti kretanje ka trajnom miru koji su pokrenuli lideri Rusije i Sjedinjenih Država, izjavio je ministar spoljnih poslova RF Sergej Lavrov.

Foto: Profimedia -Nadamo se da ‘partija rata’, koja se ‘ukopala’ u Briselu, Londonu i nekim drugim evropskim prestonicama, neće moći da zaustavi teško, ali toliko neophodno kretanje ka trajnom miru koje su pokrenuli lideri Rusije i Sjedinjenih Država, rekao je Lavrov na svečanom skupu povodom Dana diplomata. Kako je istakao, Rusija je spremna da traga za rešenjem ukrajinske krize, oslanjajući se na rezultate samita predsednika Rusije i Sjedinjenih Država, Vladimira