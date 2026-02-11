VIDEO: Predstavljen Aston Martin AMR26

Dizajniran za dugoročni razvoj, a ne za kratkoročne dobitke, bolid predstavlja holistički pristup najvećem resetovanju Formule 1 u poslednjih nekoliko decenija.

Podržan partnerstvima sa Hondom, Arackom i Valvolineom, i uz podršku brzo rastućeg tehnološkog kampusa, tim postavlja temelje za održivu konkurentnost. Sa Fernandom Alonsom i Lensom Strolom koji se vraćaju kao jedan od najiskusnijih vozačkih parova, sve oči su sada uprte u testiranje u Bahreinu i otvaranje sezone u Melburnu.