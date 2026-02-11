Britni Spirs prodala prava na muzički katalog

Pevačica Britni Spirs prodala je prava na svoj muzički katalog, koji uključuje hitove poput "Toxic", "Baby One More Time" i "Gimme More", prenose mediji.

Muzički izdavač "Primary Wave" navodno je otkupio prava na katalog Britni Spirs 30. decembra, a prodaju je potvrdio neimenovani izvor za "Njujork tajms", prenosi "Gardijan". Uslovi i finansijska vrednost prodaje nisu objavljeni, ali slični aranžmani u poslednjim godinama bili su veoma unosni za umetnike. Poznati izvođači poput Brusa Springstina, Šakire, Džastina Bibera i Džastina Timberlejka takođe su prodali svoje kataloge. Spirs, koja je objavila devet studijskih
