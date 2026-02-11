Topić: "Divno je - popiješ kafu u svom stanu, pa pobediš u svom Beogradu" VIDEO

B92 pre 40 minuta
Topić: "Divno je - popiješ kafu u svom stanu, pa pobediš u svom Beogradu" VIDEO

Srpska atletičarka Angelina Topić bila je zadovoljna pobedom na zlatnom mitingu u Beogradu.

Topić je do pobede stigla spreskočenom visinom od 1,96 metara. Istu visinu nije uspela da preskoči Crnogorka Marija Vuković, koja je ostala na 1,94 metara. Na podijumu je završila i Ukrajinka Irina Geraščenko sa preskočenih 1,91 metara. "Divan je osećaj, drugi put sam pobedila u Beogradu. I prošle godine sam donela zlato i poseban je osećaj takmičiti se pred svojom publikom, svojim ljudima. Popiješ kafu u svom stanu i pobediš u svom Beogradu. Iskreno se nadam da će
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Angelina Topić pobedila na mitingu u Beogradu, „preskočila“ novi rekord

Angelina Topić pobedila na mitingu u Beogradu, „preskočila“ novi rekord

Nedeljnik pre 11 minuta
Atletska magija u Beogradu: Rekordi, slavlje i dominacija Angeline Topić i Ivane Španović!

Atletska magija u Beogradu: Rekordi, slavlje i dominacija Angeline Topić i Ivane Španović!

Hot sport pre 10 minuta
Milica Gardašević slavila u skoku udalj na Beogradskom atletskom mitingu

Milica Gardašević slavila u skoku udalj na Beogradskom atletskom mitingu

Euronews pre 5 minuta
Angelina Topić pobedila u skoku uvis na Beogradskom atletskom mitingu

Angelina Topić pobedila u skoku uvis na Beogradskom atletskom mitingu

Euronews pre 5 minuta
Angelina stavila tačku na spektakl: Ivana započela, Milica nastavila, a Topićeva slavila posle drame

Angelina stavila tačku na spektakl: Ivana započela, Milica nastavila, a Topićeva slavila posle drame

Mondo pre 45 minuta
Evo koliko su novca zaradile Španović, Topić i Gardašević: Ovako stoje stvari posle pobede u Beogradu

Evo koliko su novca zaradile Španović, Topić i Gardašević: Ovako stoje stvari posle pobede u Beogradu

Mondo pre 15 minuta
"Želim da probijem tu granicu": Angelina otkrila šta joj je otac rekao, pa priznala o čemu mašta

"Želim da probijem tu granicu": Angelina otkrila šta joj je otac rekao, pa priznala o čemu mašta

Mondo pre 35 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

AtletikaMiting u BeograduAngelina Topić

Sport, najnovije vesti »

Janis Karabeljov nastavlja karijeru u Malmeu

Janis Karabeljov nastavlja karijeru u Malmeu

Danas pre 11 minuta
Kineska snouborderka teško povređena na Zimskim olimpijskim igrama (VIDEO)

Kineska snouborderka teško povređena na Zimskim olimpijskim igrama (VIDEO)

Danas pre 41 minuta
Vraća se Frančesko Toti u Romu?

Vraća se Frančesko Toti u Romu?

Danas pre 1 sat
Angelina Topić osvojila zlato u skoku uvis

Angelina Topić osvojila zlato u skoku uvis

Danas pre 1 sat
Oglasila se Lindzi Von posle treće operacije: „Uspeh danas ima potpuno drugačije značenje nego pre nekoliko dana“

Oglasila se Lindzi Von posle treće operacije: „Uspeh danas ima potpuno drugačije značenje nego pre nekoliko dana“

Danas pre 1 sat