Topić: "Divno je - popiješ kafu u svom stanu, pa pobediš u svom Beogradu" VIDEO

Srpska atletičarka Angelina Topić bila je zadovoljna pobedom na zlatnom mitingu u Beogradu.

Topić je do pobede stigla spreskočenom visinom od 1,96 metara. Istu visinu nije uspela da preskoči Crnogorka Marija Vuković, koja je ostala na 1,94 metara. Na podijumu je završila i Ukrajinka Irina Geraščenko sa preskočenih 1,91 metara. "Divan je osećaj, drugi put sam pobedila u Beogradu. I prošle godine sam donela zlato i poseban je osećaj takmičiti se pred svojom publikom, svojim ljudima. Popiješ kafu u svom stanu i pobediš u svom Beogradu. Iskreno se nadam da će