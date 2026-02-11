NATO počeo misiju Arktička straža

Beta pre 3 sata

NATO je počeo misiju "Arktička straža" da bi "osnažio prisustvo NATO-a na Arktiku".

Komandant NATO-a za Evropu general Aleksus Grinkevič je izjavio da ova misija "podvlači posvećenost Alijanse zaštiti svojih članica i održavanju stabilnosti" na području Arktika, navodi se u saopštenju NATO-a.

"To se nadovezuje na fokusiranje NATO-a na bezbednost Arktika posle sastanka predsednika SAD Donalda Trampa i generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea prošlog meseca u Davosu, u Švajcarskoj, gde su se složili da NATO treba kolektivno da preuzme veću odgovornost za odbranu tog regiona, imajući u vidu vojnu aktivnost Rusije i rastuće interesovanje Kine za to područje", ulazuje se u saopštenju.

(Beta, 11.02.2026)

