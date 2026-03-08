Košta: EU mora da jača svoju odbranu i globalnu ulogu

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Košta: EU mora da jača svoju odbranu i globalnu ulogu

HAMBURG - Predsednik Evropskog saveta Antonio Košta izjavio je danas da Evropska unija mora da jača svoju odbranu, konkurentnost i globalnu ulogu, naglasivši da evropski blok treba da deluje kao samostalan akter u multipolarnom svetu.

Govoreći na tradicionalnom banketu Matija-Mal u Hamburgu, Košta je rekao da EU mora istovremeno da ulaže u bezbednost i ekonomsku snagu kako bi očuvala stabilnost i prosperitet. "Evropska unija je projekat pomirenja i mira, ali mir bez odbrane je iluzija", rekao je Košta, osvrćući se na rat u Ukrajini posle ruske invazije 2022. godine, navodi se u saopštenju objavljenom na sajtu EU. On je istakao da su EU i njene članice od tada značajno povećale ulaganja u odbranu
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Košta: EU mora da jača svoju odbranu i globalnu ulogu

Košta: EU mora da jača svoju odbranu i globalnu ulogu

Politika pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Evropska UnijaUkrajinaEUHamburg

Svet, najnovije vesti »

"Ako se agresija nastavi..." Iranski ambasador poslao oštro upozorenje Americi i Izraelu! "Sve zavisi od njihovih aktivnosti"

"Ako se agresija nastavi..." Iranski ambasador poslao oštro upozorenje Americi i Izraelu! "Sve zavisi od njihovih aktivnosti"

Kurir pre 50 minuta
Demonstranti u Njujorku protestovali zbog sukoba u Iranu

Demonstranti u Njujorku protestovali zbog sukoba u Iranu

Politika pre 10 minuta
Kan: Lakše je početi rat nego ga završiti

Kan: Lakše je početi rat nego ga završiti

Politika pre 10 minuta
Ukrajinci pogodili zgradu u Vasiljevci, najmanje deset ljudi povređeno

Ukrajinci pogodili zgradu u Vasiljevci, najmanje deset ljudi povređeno

Politika pre 1 sat
Gradonačelnik Londona: Lakše je početi rat nego ga završiti

Gradonačelnik Londona: Lakše je početi rat nego ga završiti

Politika pre 45 minuta