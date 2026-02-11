Sofronijević: U prvih šest meseci primene zakona biće upisano između 300 i 500 hiljada objekata

Beta pre 2 sata

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević izjavila je danas da će u prvih šest meseci primene Zakona o upisu svojine biti upisano između 300 i 500 hiljada objekata.

Ona je za RTS rekla da je prva faza projekta upisa svojine nelegalnih objekata uspešno završena i da će građani koji ispunjavaju uslove, rešenja dobijati redosledom kako su se prijavljivali.

Podneto je, kazala je, 2,5 miliona prijava, što ne uključuje objekte u javnoj svojini.

Kako je objasnila, u vlasništvu opština, gradova ili države je još milion ili milion i po objekata, tako da će biti obuhvaćen veći deo postojećih objekata.

"U nedelju je istekao rok za prijavu, ulazimo u drugu fazu - mogućnosti prigovora 30 dana, a onda sledi donošenje rešenja", rekla je Sofronijević.

Istakla je da će rešenja stizati prvo onima koji su prvi predali zahteve, ako ne postoji ništa sporno. Prema analizama, oko 74 odsto zahteva podneto je za porodične i pomoćne objekte.

(Beta, 11.02.2026)

