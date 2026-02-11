(Foto) Specijalci blokirali prilaz školi: Prve slike nakon masakra u Kanadi, najmanje deset mrtvih i više od 25 povređenih

(Foto) Specijalci blokirali prilaz školi: Prve slike nakon masakra u Kanadi, najmanje deset mrtvih i više od 25 povređenih

Policija još nije identifikovala vrstu oružja koje je korišćeno u napadu, kao ni starost žrtava Osumnjičena osoba je identifikovana kao "ženska osoba u haljini sa smeđom kosom".

U srednjoj školi u gradu Tambler Ridž u Britanskoj Kolumbiji, u Kanadi, dogodila se pucnjava u kojoj je ubijeno deset osoba, uključujući napadača, saopštile su vlasti. Osumnjičena osoba je identifikovana kao "ženska osoba u haljini sa smeđom kosom". Pucnjava se dogodila oko 13.20 časova po lokalnom vremenu, prenosi BBC. Policija je u školi pronašla šest mrtvih osoba, dok je sedma preminula na putu ka bolnici, a dve osobe su pronađene bez znakova života u kući koja
