"Nikad nisam osetio ovako jak zemljotres..." Jeziva svedočenja građana nakon snažnog zemljotresa na Kosovu: "Mislio sam da će zidovi u zgradi da puknu"

Meštani Parteša u opštini Gnjilane izjavili su da je zemljotres bio snažan, izazvavši znatno podrhtavanje Potres se osetio u Nišu, Leskovcu i drugim delovima južne Srbije, izazivajući paniku među građanima Jak zemljotres jačine 4.8 stepeni Rihterove skale večeras oko 22 sata pogodio je Kosovo.

Potres se dogodio 19 kilometara istočno od Prizrena i 15 kilometara severozapadno od Tetova. Građani prijavljuju da se treslo u Nišu, Leskovcu i drugim gradovima na jugu zemlje. U selu Parteš u opštini Gnjilane, meštani kažu da je potres bio vrlo jak i izazvao podrhtavanje predmeta u kući. Pogledajte tačnu mapu epicentra zemljotresa na Kosovu. - Sve nam se treslo u kući, cveće sa prozora je počelo da se trese, na kraju je jedna saksija pala na pod - kaže za "Blic"