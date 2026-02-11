Kecmanović preokretom protiv kvalifikanta došao do prve pobede u sezoni

Srpski teniser Miomir Kecmanović pobedio je u meču prvog kola turnira u Dalasu kvalifikanta iz Japana Šoa Šimabukuru rezultatom 2:1 (6:7, 6:3, 7:6).

U meču koji je trajao nešto više od dva sata srpski teniser je nakon preokreta došao do prve pobede u sezoni. Japanac je dobro servirao tokom celog duela, zabeležio je 13 as udaraca, a Kecmanović je uspeo dva puta da mu oduzme servis, po jednom u prvom i drugom setu. U odlučujućem setu nije bilo brejkova, ali je Kecmanović bio staloženiji i rezultatom 7:3 osvojio trinaesti gem trećeg seta i slomio otpor 144. tenisera sveta. Turnir u Dalasu je iz serije 250, a