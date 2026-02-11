Zemljotres pogodio region Prizrena, osetio se i u Centralnoj Srbiji, Albaniji i Severnoj Makedoniji

Danas pre 53 minuta  |  KoSSev
Region Prizrena, malo posle 22 časa, pogodio je zemljotres jačine 4.6 stepeni Rihterove skale.

Iako je na Seizmološkom zavodu Srbije poslednji potres na Kosovu, odnosno u Prizrenu, registrovan oko 21.05 časova, prema sajtu „LastQuake“, poslednji zemljotres je bio u 22.05 po lokalnom vremenu. Kako prenosi KoSSev, na ovom sajtu je epicentar zabeležen 19 kilometara istočno od Prizrena, u dubini od 5 kilometara. Još uvek nedostaju podaci o eventualnoj materijalnoj šteti. Zemljotres se snažno osetio u severnom delu Mitrovice, prema svedočenju više sugrađana. Beta
