Olimpijakos sprema osvetu Zvezdi! Barcokas: Zbog ovoga smo imali problem u Srbiji

Trener košarkaša Olimpijakosa Jorgos Barcokas izjavio je da njegov tim mora da izvuče pouke iz prvog ovosezonskog duela sa Crvenom zvezdom.

Košarkaši Olimpijakosa dočekaće u četvrtak od 20.15 časova Crvenu zvezdu u meču 28. kola Evrolige. Olimpijakos je drugi na tabeli Evrolige sa 17 pobeda i devet poraza uz meč manje, dok se Zvezda nalazi na sedmoj poziciji sa skorom 16/11. – Oni su veoma žilava ekipa. Verujem da su fizički veoma jaki. Bez obzira na defanzivne igrače i napadače igraju veoma agresivno i zato smo imali problem u Srbiji. Imali smo veliku prednost u trećoj četvrtini, a u četvrtoj se