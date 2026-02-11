Olimpijakos sprema osvetu Zvezdi! Barcokas: Zbog ovoga smo imali problem u Srbiji

Dnevnik pre 7 minuta
Trener košarkaša Olimpijakosa Jorgos Barcokas izjavio je da njegov tim mora da izvuče pouke iz prvog ovosezonskog duela sa Crvenom zvezdom.

Košarkaši Olimpijakosa dočekaće u četvrtak od 20.15 časova Crvenu zvezdu u meču 28. kola Evrolige. Olimpijakos je drugi na tabeli Evrolige sa 17 pobeda i devet poraza uz meč manje, dok se Zvezda nalazi na sedmoj poziciji sa skorom 16/11. – Oni su veoma žilava ekipa. Verujem da su fizički veoma jaki. Bez obzira na defanzivne igrače i napadače igraju veoma agresivno i zato smo imali problem u Srbiji. Imali smo veliku prednost u trećoj četvrtini, a u četvrtoj se
