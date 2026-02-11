Proizvođači mleka blokiraju put, Ministarstvo prati

Blokada Ibarske magistrale u Mrčajevcima kod Čačka, koja je počela u 13 i planirana do 15 časova, biće produžena, odlučili su proizvođači mleka i poljoprivrednici iz okoline Čačka i Kraljeva koji su blokirali magistralu.

Blokada protiče bez incidenata, a policija u Čačku i Kraljevu preusmerava saobraćaj, tako da na delu Ibarske magistrale koji je blokiran, nema zastoja. Predsednik Udruženja proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja, koje je sa čačanskim udruženjem „Šajkača“ organizovalo protest, Mikica Majstorović rekao je za Betu da poljoprivrednici neće prekinuti blokadu sa oko 150 traktora dok se „neko iz države ne oglasi i obeća uvođenje prelevmana (zaštitna carina) na uvoz mleka