Izvorska voda na TRI javne česme ISPRAVNA za piće

InfoKG pre 31 minuta  |  InfoKG
Izvorska voda bezbedna je za upotrebu na tri javne česme, u Teferiču, Bukorovcu i Ždraljici, pokazuju rezultati analiza Instituta za javno zdravlje, a saopštili su iz Gradske uprave.

Pored toga, voda na javnim česmama priključenim na gradski vodovod je hemijski i bakteriološki ispravna za piće. Rezultati ispitivanja mikrobiološke i higijenske ispravnosti vode za piće na javnim česmama sa izvorskom vodom pokazali su da je od devet analiziranih uzoraka za upotrebu bezbedna i ispravna izvorska voda na tri javne česme. Bezbedna za upotrebu je izvorska voda na javnim česmama u Teferiču, Bukorovcu i Ždraljici. Nebezbedne za upotrebu su izvorske vode
Pressek pre 31 minuta
InfoKG pre 31 minuta
Pressek pre 31 minuta
