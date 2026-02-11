Upravi odbor RTS-a potvrdio izbor Manje Grčić za generalnog direktora na mandat od pet godina

Upravni odbor Javne medijske ustanove Radio-televizije Srbije (RTS) doneo je danas odluku o imenovanju Manje Grčić za generalnog direktora RTS, na mandatni period od pet godina, objavila je Radio-televizija Srbije.

Manja Grčić je novinar sa dugogodišnjim iskustvom na rukovodećim pozicijama u više medijskih kuća, navedeno je na portalu RTS-a. Dodaje se da je to prva žena koja dolazi na čelo Javnog medijskog servisa Srbije. Imenovanjem Manje Grčić okončan je javni konkurs raspisan 17. decembra 2025. godine. Podsetimo, pre devet dana, Upravni odbor Javne medijske ustanove Radio-televizije Srbije na redovnoj sednici održanoj 2. februara nije izabrao generalnog direktora, već je