Upravi odbor RTS-a potvrdio izbor Manje Grčić za generalnog direktora na mandat od pet godina

Insajder pre 46 minuta
Upravi odbor RTS-a potvrdio izbor Manje Grčić za generalnog direktora na mandat od pet godina

Upravni odbor Javne medijske ustanove Radio-televizije Srbije (RTS) doneo je danas odluku o imenovanju Manje Grčić za generalnog direktora RTS, na mandatni period od pet godina, objavila je Radio-televizija Srbije.

Manja Grčić je novinar sa dugogodišnjim iskustvom na rukovodećim pozicijama u više medijskih kuća, navedeno je na portalu RTS-a. Dodaje se da je to prva žena koja dolazi na čelo Javnog medijskog servisa Srbije. Imenovanjem Manje Grčić okončan je javni konkurs raspisan 17. decembra 2025. godine. Podsetimo, pre devet dana, Upravni odbor Javne medijske ustanove Radio-televizije Srbije na redovnoj sednici održanoj 2. februara nije izabrao generalnog direktora, već je
Otvori na insajder.net

Povezane vesti »

Manja Grčić izabrana za direktorku javnog servisa u Srbiji

Manja Grčić izabrana za direktorku javnog servisa u Srbiji

Slobodna Evropa pre 37 minuta
Manja Grčić imenovana za generalnu direktorku RTS-a

Manja Grčić imenovana za generalnu direktorku RTS-a

RTS pre 11 minuta
RTS potvrdio izbor Manje Grčić na mesto direktora javnog servisa

RTS potvrdio izbor Manje Grčić na mesto direktora javnog servisa

N1 Info pre 1 sat
Manja Grčić imenovana za generalnog direktora RTS-a

Manja Grčić imenovana za generalnog direktora RTS-a

RTV pre 1 sat
Protivkandidatkinja Manje Grčić: Izbor direktorke RTS-a je nezakonit

Protivkandidatkinja Manje Grčić: Izbor direktorke RTS-a je nezakonit

Vreme pre 1 sat
Manja Grčić izabrana za direktorku Radio-televizije Srbije

Manja Grčić izabrana za direktorku Radio-televizije Srbije

Vreme pre 1 sat
RTS zvanično objavio da je Manja Grčić nova direktorka

RTS zvanično objavio da je Manja Grčić nova direktorka

Nedeljnik pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

RTSUpravni odborIzbori

Društvo, najnovije vesti »

U SAJ-u se dešava ono čega su se svi pribojavali nakon smene Spasoja Vulevića

U SAJ-u se dešava ono čega su se svi pribojavali nakon smene Spasoja Vulevića

Danas pre 37 minuta
(Video) Velika promena stiže u automobile: Ono što svi koristimo dok vozimo, više neće postojati, evo šta je zamena

(Video) Velika promena stiže u automobile: Ono što svi koristimo dok vozimo, više neće postojati, evo šta je zamena

Blic pre 2 minuta
U akciji MUP i BIA zaplenjeno oko 12 kilograma droge i arsenal oružja, uhapšene tri osobe

U akciji MUP i BIA zaplenjeno oko 12 kilograma droge i arsenal oružja, uhapšene tri osobe

Danas pre 17 minuta
Smisao žvaloslavlja

Smisao žvaloslavlja

Danas pre 1 sat
Milano u znaku Zimskih olimpijskih igara: Idealna destinacija za produženi vikend

Milano u znaku Zimskih olimpijskih igara: Idealna destinacija za produženi vikend

Danas pre 1 sat