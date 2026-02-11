RTS potvrdio izbor Manje Grčić na mesto direktora javnog servisa

Upravni odbor Javne medijske ustanove Radio-televizije Srbije doneo je odluku o imenovanju Manje Grčić za generalnog direktora Radio-televizije Srbije, na mandatni period od pet godina.

Imenovanjem Manje Grčić okončan je javni konkurs raspisan 17. decembra 2025. godine, objavio je RTS. Ona je trenutno generalna direktorka novinske agencije Tanjug i suvlasnica televizije K1. To je posao koji vodi s Željkom i Jovanom Joksimović, s kojom je i kuma. Grčićeva ne krije svoje bliske veze s predstavnicima vlasti, posebno s medijskom savetnicom predsednika Aleksandra Vučića, Suzanom Vasiljević. Manja Grčić je na visoke medijske pozicije "ušetala" posle