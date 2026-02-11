Lazarević: Proizvođači će kad istekne uredba o maržama imati prostor da snize cene

N1 Info pre 55 minuta  |  Beta
Lazarević: Proizvođači će kad istekne uredba o maržama imati prostor da snize cene

Ministarka trgovine Srbije Jagoda Lazarević izjavila je danas da će proizvođači imati prostor da snize cene proizvoda, jer su poslednjom uredbom o ograničavanju marži, koja ističe 1. marta, odmrznute cene, i da je vreme za sistemska rešenja.

Ona je za RTS rekla da je ta uredba od početka bila instrument privremenog karaktera, te da su dobavljači bili značajno relaksirani, jer su bili oslobođeni od rabata i da sada imaju finansijski prostor da snize cene. "Nije svima profit jedini interes, razgovaramo sa velikim brojem kompanija i trgovaca koji imaju zdrave poslovne modele i bitan im je promet. Pratimo primere dobre prakse u svetu, gde se trgovci bore da snize cene i da povećavaju promet. To smo
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Ministarka trgovine tvrdi da će proizvođači od 1. marta imati prostor da smanje cene: Nije svima profit jedini interes

Ministarka trgovine tvrdi da će proizvođači od 1. marta imati prostor da smanje cene: Nije svima profit jedini interes

Insajder pre 20 minuta
Ministarka trgovine: Država će ozbiljno pristupiti tužbi Deleza

Ministarka trgovine: Država će ozbiljno pristupiti tužbi Deleza

Nova ekonomija pre 35 minuta
"Za onoga ko bude divljao, slede kazne"! Odmrzavanje cena i strah od poskupljenja; Lazarević: Nema magične formule

"Za onoga ko bude divljao, slede kazne"! Odmrzavanje cena i strah od poskupljenja; Lazarević: Nema magične formule

Blic pre 15 minuta
Ministarka trgovine: Proizvođači će kad istekne uredba o maržama imati prostor da snize cene

Ministarka trgovine: Proizvođači će kad istekne uredba o maržama imati prostor da snize cene

Serbian News Media pre 50 minuta
Ministarka trgovine: Proizvođači će kad istekne uredba o maržama imati prostor da snize cene

Ministarka trgovine: Proizvođači će kad istekne uredba o maržama imati prostor da snize cene

Radio sto plus pre 40 minuta
Ministarka trgovine: Proizvođači će kad istekne uredba o maržama imati prostor da snize cene

Ministarka trgovine: Proizvođači će kad istekne uredba o maržama imati prostor da snize cene

Radio 021 pre 40 minuta
Ko bude divljao sa cenama, država će ga kazniti: Ministarka Lazarević upozorila trgovce na ponašanje po isteku Uredbe o…

Ko bude divljao sa cenama, država će ga kazniti: Ministarka Lazarević upozorila trgovce na ponašanje po isteku Uredbe o ograničenju marži

Kurir pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

RTS

Ekonomija, najnovije vesti »

Ministarka trgovine tvrdi da će proizvođači od 1. marta imati prostor da smanje cene: Nije svima profit jedini interes

Ministarka trgovine tvrdi da će proizvođači od 1. marta imati prostor da smanje cene: Nije svima profit jedini interes

Insajder pre 20 minuta
Profesor Đukić: Zaduživanje Srbije, prodajom obveznica jeftinije od kredita, ali to nije utešno

Profesor Đukić: Zaduživanje Srbije, prodajom obveznica jeftinije od kredita, ali to nije utešno

Insajder pre 5 minuta
U Zvezdarskoj šumi planira se gradnja 8.600 kvadrata stambenih zgrada: Investitor vlasnik mnogih firmi u Srbiji

U Zvezdarskoj šumi planira se gradnja 8.600 kvadrata stambenih zgrada: Investitor vlasnik mnogih firmi u Srbiji

Nova ekonomija pre 0 minuta
Ministarka trgovine: Država će ozbiljno pristupiti tužbi Deleza

Ministarka trgovine: Država će ozbiljno pristupiti tužbi Deleza

Nova ekonomija pre 35 minuta
Mlekari iz centralne Srbije danas protestuju: Prosuće mleko, traže uvođenje prelevmana

Mlekari iz centralne Srbije danas protestuju: Prosuće mleko, traže uvođenje prelevmana

Nova ekonomija pre 25 minuta