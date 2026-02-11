Tačijeva odbrana: On je nevin, obavezni ste da donesete oslobađajuću presudu, jer tužilaštvo nije dokazalo optužbe

N1 Info pre 1 sat  |  Beta
Tačijeva odbrana: On je nevin, obavezni ste da donesete oslobađajuću presudu, jer tužilaštvo nije dokazalo optužbe

Odbrana bivšeg vođe OVK Hašima Tačija zatražila je danas od specijalnog suda u Hagu da Tačija oslobodi optužbi za ratne zločine na Kosovu i u Albaniji, 1998. i 1999. godine, tvrdeći da tužioci nisu dokazali njegovu krivicu. "Hašim Tači je nevin.

Obavezni ste da donesete oslobađajuću presudu zato što tužilaštvo nije dokazalo optužbe", rekao je njegov branilac Luka Mišetić, obraćajući se sudijama na početku završne reči odbrane. Mišetić je tvrdio da tužioci tokom suđenja nisu izveli nijedan "direktan dokaz" da je Tači počinio ili naredio nijedan zločin. "Na postoji nijedno Tačijevo naređenje da se čine zločini, niti izveštaj upućen njemu od počinilaca...Nema dokaza da je Tači lično počinio bilo koji zločin",
KosovoHašim TačiSpecijalni sudHagTužilaštvoAlbanijaOVK

