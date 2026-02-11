Poljoprivrednici iz Čačka i Kraljeva blokirali Ibarsku magistralu, mlekari u Kniću prosuli 5.000 litara mleka

Nezadovoljni poljoprivrednici iz Čačka i Kraljeva blokirali su u 13 sati saobraćaj na Ibarskoj magistrali u mestu Mrčajevci, dok su u Kniću mlekari organizovali protestno prosipanje 5.000 litara mleka.

Protest mlekara u Kniću završen je oko 14 sati. Poljoprivrednici su najavili da će blokada Ibarske trajati do 15 sati, ali, kako su rekli, moguće je da će biti produžena sve dok Vlada Srbije ne prihvati njihov poziv za razgovor. U blokadi učestvuje više od sto traktora, a na prilazima je stotinak automobila sa ljudima iz tog kraja koji su došli da podrže poljoprivrednike. U Kniću su proizvođači mleka prosuli u znak protesta mleko iz četiri cisterne i većeg broja