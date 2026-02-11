Otkriven najstariji alat za bušenje u Egiptu

Hemijska analiza sastava metala otkrila je neobičnu kombinaciju metala, uključujući elemente koji ne potiču iz lokalnih nalazišta

LONDON – Mali metalni predmet, iskopan pre gotovo jednog veka i decenijama pogrešno identifikovan, zapravo je najstariji poznati alat za bušenje ikada pronađen u Egiptu, pokazalo je novo arheološko istraživanje. Reč je o artefaktu koji potiče iz kasnog 4. milenijuma pre nove ere, a pronađen je na predinastičkom groblju u Badariju, u Gornjem Egiptu, Predmet je izrađen od legure bakra i dug je svega oko šest centimetara, a pronađen je u grobu odraslog muškarca,