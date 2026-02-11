Srpske devizne rezerve premašile 29 milijardi evra

Srpske devizne rezerve premašile 29 milijardi evra

Bruto devizne rezerve Narodne banke Srbije iznosile su na kraju januara 29.396,7 miliona evra, što u odnosu na kraj decembra 2025. predstavlja rast od 388,4 miliona evra

Bruto devizne rezerve Narodne banke Srbije iznosile su na kraju januara 29.396,7 miliona evra, što u odnosu na kraj decembra 2025. predstavlja rast od 388,4 miliona evra. Ovaj iznos deviznih rezervi obezbeđuje pokrivenost novčane mase M1 (gotov novac u opticaju i depoziti po viđenju) od 167,6 odsto i 6,8 meseci uvoza robe i usluga, što je više nego dvostruko iznad standarda kojim se utvrđuje adekvatan nivo pokrivenosti uvoza robe i usluga deviznim rezervama, navodi
