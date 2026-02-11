Februarski četvrtak pred Novosađanima: Promocije knjiga, predstave, doček Kineske nove godine

Jedan lep februarski četvrtak čeka Novosađane ove nedelje.

Dosta prijatnije temperature očekuju se tokom dana, ali i brojna dešavanja za dodatna zanimanja u gradu. Kao i uvek, 021 je tu da vas informiše o svim najvažnijim dešavanjima u gradu. Pa, počnimo sa prognozom... Vreme Četvrtak će u Novom Sadu biti veoma topao za ovo doba godine. Biće promenljivo oblačno, a temperatura će se kretati od 6 do 17 stepeni. Duvaće slab i umeren južni i jugoistočni vetar. Nešto povoljnije biometeorološke prilike doprineće smanjenju tegoba