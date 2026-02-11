Stanković: Ispunili smo cilj plasmanom u četvrtfinale Kupa

Radio sto plus pre 3 sata
Stanković: Ispunili smo cilj plasmanom u četvrtfinale Kupa

“Prelep ambijent, jedno lepo popodne u Dobanovcima.

Uspelo smo da izrotiramo ekipu, da se adaptiramo i da prođemo dalje, što je bio cilj. Čestitam klubu i igračima Dobanovaca, stvarno su pružili lep otpor i bio je lep ambijent”, rekao je Stanković za televiziju Arenasport posle utakmice. Branioci trofeja u Kupu Srbije fudbaleri Crvene zvezde plasirali su se u četvrtfinale, pošto su u Dobanovcima pobedili domaću Budućnost 4:1. Stanković je upitan za Strahinju Erakovića, koji je ušao u drugom poluvremenu i odigrao
Otvori na radiostoplus.com

Povezane vesti »

(Foto) To je fudbal! Teren čistili igrači Zvezde i Budućnosti, navijači na terasama u Dobanovcima

(Foto) To je fudbal! Teren čistili igrači Zvezde i Budućnosti, navijači na terasama u Dobanovcima

Dnevnik pre 2 sata
Stankoviću žao zbog primljenog gola: Možda su momci iz Dobanovaca i zaslužili da postignu pogodak

Stankoviću žao zbog primljenog gola: Možda su momci iz Dobanovaca i zaslužili da postignu pogodak

Dnevnik pre 2 sata
Fudbaleri Crvene zvezde pobedili Budućnost i plasirali se u četvrtfinale Kupa Srbije

Fudbaleri Crvene zvezde pobedili Budućnost i plasirali se u četvrtfinale Kupa Srbije

RTV pre 3 sata
Stanković: Ostvarili smo cilj u Dobanovcima, okrećemo se novim izazovima

Stanković: Ostvarili smo cilj u Dobanovcima, okrećemo se novim izazovima

RTS pre 3 sata
Crvena zvezda rutinski do osam najboljih: Dobanovci pali, odbrana pehara u Kupu sve bliže!

Crvena zvezda rutinski do osam najboljih: Dobanovci pali, odbrana pehara u Kupu sve bliže!

Hot sport pre 3 sata
Stanković progovorio o Erakoviću: Evo koja je poruka trenera Crvene zvezde posle plasmana u četvrtfinale Kupa!

Stanković progovorio o Erakoviću: Evo koja je poruka trenera Crvene zvezde posle plasmana u četvrtfinale Kupa!

Hot sport pre 4 sati
Mitrović oduševljen pristupom igrača Budućnosti: "Nismo hteli da se branimo"

Mitrović oduševljen pristupom igrača Budućnosti: "Nismo hteli da se branimo"

Sportske.net pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalCrvena Zvezda

Sport, najnovije vesti »

Vraća se Frančesko Toti u Romu?

Vraća se Frančesko Toti u Romu?

Danas pre 10 minuta
Milica Gardašević osvojila zlato u finalu skoka udalj

Milica Gardašević osvojila zlato u finalu skoka udalj

Danas pre 1 sat
Kad i gde možete gledati meč Olimpijakos – Crvena zvezda?

Kad i gde možete gledati meč Olimpijakos – Crvena zvezda?

Danas pre 35 minuta
Edin Avdić se konačno oglasio zbog spekulacija o otkazu na TV Areni: „Situacija je delikatna… Očekivao sam to!“

Edin Avdić se konačno oglasio zbog spekulacija o otkazu na TV Areni: „Situacija je delikatna… Očekivao sam to!“

Hot sport pre 9 minuta
Sa 40 godina može otac da mu bude: Vavrinka igrao protiv klinca od 17 godina, ovakav meč nikad nije imao

Sa 40 godina može otac da mu bude: Vavrinka igrao protiv klinca od 17 godina, ovakav meč nikad nije imao

Mondo pre 9 minuta