Stanković: Ispunili smo cilj plasmanom u četvrtfinale Kupa

“Prelep ambijent, jedno lepo popodne u Dobanovcima.

Uspelo smo da izrotiramo ekipu, da se adaptiramo i da prođemo dalje, što je bio cilj. Čestitam klubu i igračima Dobanovaca, stvarno su pružili lep otpor i bio je lep ambijent”, rekao je Stanković za televiziju Arenasport posle utakmice. Branioci trofeja u Kupu Srbije fudbaleri Crvene zvezde plasirali su se u četvrtfinale, pošto su u Dobanovcima pobedili domaću Budućnost 4:1. Stanković je upitan za Strahinju Erakovića, koji je ušao u drugom poluvremenu i odigrao