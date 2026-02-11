Vlasniku radnje „BK Mobil“ određen pritvor do 30 dana zbog sumnje da je prodavao kokain

Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Leskovcu doneo je rešenje kojim je B. K. iz Gornjeg Krajinca, vlasniku radnje „BK Mobil“, određen pritvor u trajanju do 30 dana, zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Pritvor je određen na osnovu člana 211. stav 1. tačka 2) i 4) Zakonika o krivičnom postupku, odnosno zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da bi osumnjičeni mogao da ometa krivični postupak uticanjem na svedoke, kao i zbog uznemirenja javnosti, koje bi moglo da ugrozi nesmetano i pravično vođenje postupka. Prema navodima iz rešenja suda, postoji osnovana sumnja da je B. K. dana 9. februara 2026. godine, oko 19 časova, u Leskovcu, neovlašćeno držao radi