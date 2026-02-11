Vlasniku radnje „BK Mobil“ određen pritvor do 30 dana zbog sumnje da je prodavao kokain

Rešetka pre 1 sat
Vlasniku radnje „BK Mobil“ određen pritvor do 30 dana zbog sumnje da je prodavao kokain

Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Leskovcu doneo je rešenje kojim je B. K. iz Gornjeg Krajinca, vlasniku radnje „BK Mobil“, određen pritvor u trajanju do 30 dana, zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Pritvor je određen na osnovu člana 211. stav 1. tačka 2) i 4) Zakonika o krivičnom postupku, odnosno zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da bi osumnjičeni mogao da ometa krivični postupak uticanjem na svedoke, kao i zbog uznemirenja javnosti, koje bi moglo da ugrozi nesmetano i pravično vođenje postupka. Prema navodima iz rešenja suda, postoji osnovana sumnja da je B. K. dana 9. februara 2026. godine, oko 19 časova, u Leskovcu, neovlašćeno držao radi
Otvori na resetka.rs

Povezane vesti »

Prokupčani inscenirali svađu da bi dete ukralo humanitarnu kutiju sa novcem

Prokupčani inscenirali svađu da bi dete ukralo humanitarnu kutiju sa novcem

Južne vesti pre 11 minuta
Inscenirali svađu da bi dete ukralo humanitarnu kutiju

Inscenirali svađu da bi dete ukralo humanitarnu kutiju

Jugmedia pre 21 minuta
Uhapšen Leskovčanin, policija ga zatekla sa skoro pola kilograma kokaina

Uhapšen Leskovčanin, policija ga zatekla sa skoro pola kilograma kokaina

Južne vesti pre 31 minuta
B.K. iz Gornjeg Krajinca kod Leskovca pritvoren zbog dilovanja pola kilograma kokaina

B.K. iz Gornjeg Krajinca kod Leskovca pritvoren zbog dilovanja pola kilograma kokaina

Jugmedia pre 46 minuta
Pritvor od 30 dana za Leskovčanina kod koga je pronađen kokain

Pritvor od 30 dana za Leskovčanina kod koga je pronađen kokain

Stav.life pre 56 minuta
Uhapšen vozač autobusa zbog krijumčarenja: Policija iznela detalje o akciji na granici sa Šidom, procenjena vrednost…

Uhapšen vozač autobusa zbog krijumčarenja: Policija iznela detalje o akciji na granici sa Šidom, procenjena vrednost zabranjene robe 820.000! (foto)

Kurir pre 1 sat
Uhapšena dvojica dilera u Novom Sadu: sumnja se da su prodavali i kupovali amfetamin i marihuanu

Uhapšena dvojica dilera u Novom Sadu: sumnja se da su prodavali i kupovali amfetamin i marihuanu

Euronews pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

LeskovacKokain

Hronika, najnovije vesti »

Prokupčani inscenirali svađu da bi dete ukralo humanitarnu kutiju sa novcem

Prokupčani inscenirali svađu da bi dete ukralo humanitarnu kutiju sa novcem

Južne vesti pre 11 minuta
Zaplenjena velika količina droge, eksploziv i oružje! Velika akcija policije u Beogradu: Uhapšene tri osobe, evo šta je sve…

Zaplenjena velika količina droge, eksploziv i oružje! Velika akcija policije u Beogradu: Uhapšene tri osobe, evo šta je sve pronađeno

Blic pre 10 minuta
Izbodeni taksista otpušten na kućno lečenje, za napadačem se traga: Kolega napadnutog vozača otkrio nove detalje!

Izbodeni taksista otpušten na kućno lečenje, za napadačem se traga: Kolega napadnutog vozača otkrio nove detalje!

Kurir pre 11 minuta
Inscenirali svađu da bi dete ukralo humanitarnu kutiju

Inscenirali svađu da bi dete ukralo humanitarnu kutiju

Jugmedia pre 21 minuta
Uhapšen Leskovčanin, policija ga zatekla sa skoro pola kilograma kokaina

Uhapšen Leskovčanin, policija ga zatekla sa skoro pola kilograma kokaina

Južne vesti pre 31 minuta