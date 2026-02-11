Novi signal emitovan na Radio stanici Sudnjeg dana

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
MOSKVA - Na ruskoj vojnoj radio stanici UVB-76, poznatoj kao "Radio stanica Sudnjeg dana", jutros je u 9.05 časova po moskovskom vremenu emitovan novi signal pod nazivom "Akrokrene", objavio je Telegram kanal "UVB-76 Logi".

"UVB-76" prvenstveno emituje niskofrekventno zujanje povremeno prekidano rečima i muzikom i povezuje se sa teorijama zavere. Krajem decembra, kanal je počeo da pušta "Labudovo jezero" ruskog kompozitora Petra Iljiča Čajkovskog, dan nakon navodnog napada ukrajinskih oružanih snaga na rezidenciju ruskog predsednika Vladimira Putina. Na Telegram kanalu "UVB-76 Logi", koji prati aktivnosti stanice, mogle su se čuti i satirične popularne pesme iz 20. veka "Svinjar" i
