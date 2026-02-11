Sofronijević: U prvih šest meseci u katastar će biti upisano 300.000 do 500.000 objekata

BEOGRAD - Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević izjavila je danas da će u prvih šest meseci u katastar biti upisano između 300.000 i 500.000 podnetih prijava za upis bespravnih objekata po osnovu Zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava svojine na nepokretnostima.

"Naša je procena da će za prvih šest meseci primene biti upisano sa pravom svojine u katastru između 300.000 i 500.000 po podnetim prijavama. To je svakako vest, jer ako imamo u vidu da od prvog zakona o legalizaciji, od 1997. godine, imamo ukupno donetih 320.000 rešenja, smatram da je ovo zaista jako dobar podatak, ne samo za državu, već pre svega za naše građane", rekla je Sofronijevićeva. Ministarka je rekla za RTS da ukoliko vlasnik ne evidentira svoju