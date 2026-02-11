Sofronijević: U prvih šest meseci u katastar će biti upisano 300.000 do 500.000 objekata

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević izjavila je danas da će u prvih šest meseci u katastar biti upisano između 300.000 i 500.000 podnetih prijava za upis bespravnih objekata po osnovu Zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava svojine na nepokretnostima. „Naša je procena da će za prvih šest meseci primene biti upisano sa pravom svojine u katastru između 300.000 i 500.000 po podnetim prijavama. To je svakako