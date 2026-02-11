Zvezda mora da se seli!

Košarkaši Crvene zvezde dočekaće Igokeu u prvom meču Top 8 faze AdmiralBet ABA lige 15. februara u hali "Ranko Žeravica", stoji na sajtu takmičenja.

Zvezda je do sada svoje utakmica u AdmiralBet ABA ligi kao domaćin igrala u "Pioniru", ali je zbog održavanja Evropskog prvenstva u MMA morala privremeno da se preseli. Crveno-beli ne mogu ni u "Beogradsku arenu", jer će u njoj istog dana Partizan dočekati ekipu Budućnosti iz Podgorice. Prethodno, Zvezdi u četvrtak od 20.15 sledi gostovanje grčkom Olimpijakosu u utakmici 28. kola Evrolige.