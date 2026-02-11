Hoće li BBC Svetski servis preživeti? Ostaće bez finansiranja uskoro, jedino vlada može da ih spasi propasti

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs/Tanjug
Hoće li BBC Svetski servis preživeti? Ostaće bez finansiranja uskoro, jedino vlada može da ih spasi propasti

Svetski servis britanskog javnog servisa "BBC World Service" ostaće bez finansiranja za sedam nedelja ako vlada Velike Britanije ne obezbedi novi sporazum, upozorio je danas generalni direktor korporacije Tim Dejvi.

U poslednjem pokušaju da obezbedi sredstva od Ministarstva spoljnih poslova, Komonvelta i razvoja (FCDO), Dejvi je ukazao na opasnost od smanjenja međunarodnog izveštavanja i širenja dezinformacija "neverovatnom brzinom" na digitalnim platformama, preneo je Gardijan. Dejvi je obezbeđivanje novog finansijskog dogovora za Svetski servis postavio kao jedan od svojih prioritetnih zadataka pre odlaska sa funkcije u aprilu. "Trenutni aranžman sa Ministarstvom spoljnih
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Direktor Bi-Bi-Sija: Svetski servis za sedam nedelja ostaje bez finansiranja ako ne bude sklopljen ugovor s britanskom vladom

Direktor Bi-Bi-Sija: Svetski servis za sedam nedelja ostaje bez finansiranja ako ne bude sklopljen ugovor s britanskom vladom

Danas pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Velika BritanijaBBCGardijanMediji

Svet, najnovije vesti »

Posle Venecuele, na red dolazi Tajvan?

Posle Venecuele, na red dolazi Tajvan?

Velike priče pre 13 minuta
Hoće li BBC Svetski servis preživeti? Ostaće bez finansiranja uskoro, jedino vlada može da ih spasi propasti

Hoće li BBC Svetski servis preživeti? Ostaće bez finansiranja uskoro, jedino vlada može da ih spasi propasti

Telegraf pre 1 sat
Prvi koraci premijerke Takaiči: Privremeno se ukida PDV na hranu! Pokušaće i reviziju ustava

Prvi koraci premijerke Takaiči: Privremeno se ukida PDV na hranu! Pokušaće i reviziju ustava

Kurir pre 2 sata
Kina spremna da pomogne Kubi usled nestašice goriva: Avioni će će leteti

Kina spremna da pomogne Kubi usled nestašice goriva: Avioni će će leteti

Kurir pre 3 sata
Nadzvučna prednost Rusije: Tu-160M menja pravila igre

Nadzvučna prednost Rusije: Tu-160M menja pravila igre

Politika pre 3 sata