Hoće li BBC Svetski servis preživeti? Ostaće bez finansiranja uskoro, jedino vlada može da ih spasi propasti
Telegraf pre 1 sat | Telegraf.rs/Tanjug
Svetski servis britanskog javnog servisa "BBC World Service" ostaće bez finansiranja za sedam nedelja ako vlada Velike Britanije ne obezbedi novi sporazum, upozorio je danas generalni direktor korporacije Tim Dejvi.
U poslednjem pokušaju da obezbedi sredstva od Ministarstva spoljnih poslova, Komonvelta i razvoja (FCDO), Dejvi je ukazao na opasnost od smanjenja međunarodnog izveštavanja i širenja dezinformacija "neverovatnom brzinom" na digitalnim platformama, preneo je Gardijan. Dejvi je obezbeđivanje novog finansijskog dogovora za Svetski servis postavio kao jedan od svojih prioritetnih zadataka pre odlaska sa funkcije u aprilu. "Trenutni aranžman sa Ministarstvom spoljnih