Turčin sudi Partizanu i Realu

Evroliga je odredila sudijsku trojku za meč Partizana i Real Madrida.

Košarkaši Partizana će u petak od 20 časova i 30 minuta dočekati Real Madrid u utakmici 28. kola Evrolige. Crno-beli imaju osam vezanih poraza od Madriđana i nadaju se da će u Beogradskoj Areni prekinuti taj crni niz i podsetiti na sezonu 2022/23 kada su u Beogradu razbili Real. Evroliga je na svom sajtu odredila sudijsku trojku za taj meč i u pitanju su dobro poznate sudije: Emin Mogulkoč iz Turske, Rain Perandi iz Estonije i Tomas Bisuel iz Francuske. Ekipa