Turčin sudi Partizanu i Realu

B92 pre 1 sat
Turčin sudi Partizanu i Realu

Evroliga je odredila sudijsku trojku za meč Partizana i Real Madrida.

Košarkaši Partizana će u petak od 20 časova i 30 minuta dočekati Real Madrid u utakmici 28. kola Evrolige. Crno-beli imaju osam vezanih poraza od Madriđana i nadaju se da će u Beogradskoj Areni prekinuti taj crni niz i podsetiti na sezonu 2022/23 kada su u Beogradu razbili Real. Evroliga je na svom sajtu odredila sudijsku trojku za taj meč i u pitanju su dobro poznate sudije: Emin Mogulkoč iz Turske, Rain Perandi iz Estonije i Tomas Bisuel iz Francuske. Ekipa
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Dobro poznata lica u Beogradskoj areni! Evroliga odredila sudije za meč Partizana i Reala!

Dobro poznata lica u Beogradskoj areni! Evroliga odredila sudije za meč Partizana i Reala!

Kurir pre 19 minuta
Evroliga odredila: Evo ko će suditi meč Partizan - Real Madrid u Evroligi

Evroliga odredila: Evo ko će suditi meč Partizan - Real Madrid u Evroligi

Večernje novosti pre 14 minuta
Može li Partizan da prekine dugačku seriju Reala koja je počela u „ukletoj“ seriji plej-ofa? (VIDEO)

Može li Partizan da prekine dugačku seriju Reala koja je počela u „ukletoj“ seriji plej-ofa? (VIDEO)

Danas pre 54 minuta
Bruno Fernando upitan hoće li ostati u Partizanu: Evo šta je on imao da kaže!

Bruno Fernando upitan hoće li ostati u Partizanu: Evo šta je on imao da kaže!

Hot sport pre 1 sat
"Uživam u atmosferi, timu, treneru..." Bruno Fernando otvorio dušu pred susret Partizana i Reala: "Ne mogu da se žalim..."

"Uživam u atmosferi, timu, treneru..." Bruno Fernando otvorio dušu pred susret Partizana i Reala: "Ne mogu da se žalim..."

Kurir pre 1 sat
Dobra vest u moru loših: Bivši crno-beli se vraća protiv Zvezde

Dobra vest u moru loših: Bivši crno-beli se vraća protiv Zvezde

Sport klub pre 1 sat
"Svi igramo kao tim, navijači su uz nas..." Dilan Osetkovski se oglasio pred sudar Partizana i Reala!

"Svi igramo kao tim, navijači su uz nas..." Dilan Osetkovski se oglasio pred sudar Partizana i Reala!

Kurir pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaPartizanReal MadridBeogradska ArenaMadridEvroligaEstonijaTurskaFrancuska

Sport, najnovije vesti »

Anja Ilić zauzela 106. mesto u kros kantriju na Zimskim olimpijskim igrama

Anja Ilić zauzela 106. mesto u kros kantriju na Zimskim olimpijskim igrama

Danas pre 34 minuta
Svi putevi vode u Rim - Datome predsednik, Mesina trener, stiže i evroligaški plej?

Svi putevi vode u Rim - Datome predsednik, Mesina trener, stiže i evroligaški plej?

Sportske.net pre 4 minuta
Reprezentativka Srbije Anja Ilić osvojila 106. mesto u trci na 10 kilometara na ZOI

Reprezentativka Srbije Anja Ilić osvojila 106. mesto u trci na 10 kilometara na ZOI

RTV pre 39 minuta
Misle da su veliki, ali nisu: Postekoglu nemilosrdno o Totenhemu!

Misle da su veliki, ali nisu: Postekoglu nemilosrdno o Totenhemu!

Hot sport pre 24 minuta
Barcokas kažnjen pred zvezdu: Evroliga bez milosti prema treneru Olimpijakosa...

Barcokas kažnjen pred zvezdu: Evroliga bez milosti prema treneru Olimpijakosa...

Kurir pre 4 minuta