Zrenjaninska policija zaplenila više od kilogram marihuane

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zrenjaninu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u ovom gradu, uhapsili su D. P. (27) iz okoline Sečnja, jer su u njegovom stanu pronašli 1,2 kilograma marihuane.

On je osumnjičen za krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, saopšteno je iz Policijske uprave u Zrenjaninu. Policija je pretresom stana i drugih prostorija koje koristi osumnjičeni pronašla više kesica i tegli sa ukupno oko 1,2 kilograma sasušene biljne materije za koju se sumnja da je marihuana. D. P. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Zrenjaninu.