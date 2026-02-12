Kanadska policija osumnjičila 18-godišnju devojku za masovno ubistvo u školi

Beta pre 3 sata

Za masovnu pucnjavu u školi u Kanadi, u kojoj je poginulo devet ljudi, osumnjičena je 18-godišnja devojka, koja je ubila svoju majku i polubrata pre nego što je napala školu, saopštila je policija. 

 
Policija je sinoć identifikovala napadačicu kao Džesi Van Rutselar (Jesse Van Rootselaar), 18-godišnju transrodnu devojku, koja je nakon napada u gradu Tambler Ridž u utorak izvršila samoubistvo, prenosi britanska agencija Rojters (Reuters) na svom sajtu.
 
Van Rutselar je više puta privođena na osnovu pokrajinskog Zakona o mentalnom zdravlju radi procene njenog stanja, rekao je zamenik komesara Dvejn Makdonald (Dwayne McDonald), komandant kanadske konjičke policije u Britanskoj Kolumbiji.
 
"Policija je u više navrata tokom proteklih nekoliko godina posećivala tu kuću, rešavajući probleme u vezi sa mentalnim zdravljem naše osumnjičene", rekao je Makdonald.
 
Pucnjave u školama se skoro nikada ne dešavaju u Kanadi. 
 
"Prebrodićemo ovo. Učićemo iz ovoga", rekao je novinarima premijer Kanade Mark Karni (Carney), koji je zbog tragedije odložio službeno putovanje i naredio da se zastave na svim vladinim zgradama spuste na pola koplja narednih sedam dana.
 
Makdonald je rekao da je Van Rutselar, koja je rođena kao muškarac, ali je počela da se identifikuje kao žena pre šest godina, prvo ubila svoju 39-godišnju majku i 11-godišnjeg polubrata u porodičnoj kući, a onda napala svoju bivšu školu. 
 
Ona je tamo pucala na 39-godišnju nastavnicu i tri 12-godišnje učenice i dvojicu dečaka, a policija je na mestu nesreće pronašla pušku sa dugom cevi i modifikovani pištolj. 
 
Više desetina ljudi je povređeno, a dvoje teško ranjenih je i dalje u bolnici. 
 
Policija pretpostavlja da je osumnjičena delovala sama i nije navela motiv napada. 
 
Van Rutselar je ranije imala dozvolu za nošenje vatrenog oružja, ali je ona istekla 2024. godine. 
 
Kanađani od 12 do 17 godina mogu da dobiju dozvolu za nošenje vatrenog oružja za maloletnike, nakon što završe kurs bezbednog rukovanja i polože testove.

(Beta, 12.02.2026)

Povezane vesti »

(Video) Evo ko je počinio masakr u Kanadi: Transrodna devojka (18) ubila šestoro u školi, majku i brata, pa presudila sebi…

(Video) Evo ko je počinio masakr u Kanadi: Transrodna devojka (18) ubila šestoro u školi, majku i brata, pa presudila sebi, policija otkrila detalje

Blic pre 0 minuta
Policija identifikovala osumnjičenu za pucnjavu u Kanadi, imala problema sa mentalnim zdravljem

Policija identifikovala osumnjičenu za pucnjavu u Kanadi, imala problema sa mentalnim zdravljem

Newsmax Balkans pre 1 sat
Kanadska policija identifikovala masovnog ubicu: Osumnjičena transrodna osoba (18)

Kanadska policija identifikovala masovnog ubicu: Osumnjičena transrodna osoba (18)

NIN pre 2 sata
Kanadski masovni ubica nađen mrtav

Kanadski masovni ubica nađen mrtav

Vesti online pre 3 sata
Majka i brat osumnjičenog za masakr ubijeni u porodičnom domu! Ubistvo se desilo pre krvavog pira u školi, cure novi detalji…

Majka i brat osumnjičenog za masakr ubijeni u porodičnom domu! Ubistvo se desilo pre krvavog pira u školi, cure novi detalji jezivog zločina u Kanadi

Blic pre 2 sata
Masovno ubistvo u Kanadi: Među žrtvama i šestoro dece

Masovno ubistvo u Kanadi: Među žrtvama i šestoro dece

BBC News pre 3 sata
Korigovan broj ubijenih u Kanadi: U masakru stradalo osam osoba, petoro nema više od 13 godina

Korigovan broj ubijenih u Kanadi: U masakru stradalo osam osoba, petoro nema više od 13 godina

N1 Info pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

RojtersKanada

Svet, najnovije vesti »

Horor zavio Austriju u crno: Vozio auto-putem devet kilometara u pogrešnom smeru, pa se zakucao u Kristinu (25)

Horor zavio Austriju u crno: Vozio auto-putem devet kilometara u pogrešnom smeru, pa se zakucao u Kristinu (25)

Blic pre 0 minuta
Ruski naučnici razvili prvi kompjuterski program za borbu protiv sezonskih alergija

Ruski naučnici razvili prvi kompjuterski program za borbu protiv sezonskih alergija

RTV pre 26 minuta
Brnabić: U toku kampanja potpune dehumanizacije Aleksandra Vučića

Brnabić: U toku kampanja potpune dehumanizacije Aleksandra Vučića

Blic pre 31 minuta
Fico Holandiji: Pušite kanabis i priznajte 70 polova ako želite, ali ne mešate se u poslove drugih zemalja

Fico Holandiji: Pušite kanabis i priznajte 70 polova ako želite, ali ne mešate se u poslove drugih zemalja

RTV pre 26 minuta
Politiko: Poverenje u SAD među četiri ključna NATO saveznika znatno opalo

Politiko: Poverenje u SAD među četiri ključna NATO saveznika znatno opalo

N1 Info pre 35 minuta