Izabrana nova vlada u Prištini Kurti premijer, Rašić ministar, oglasila se Srpska lista: "Nećemo podržati" (video)

Prethodno je predsednica Generalnog saveta Samoopredeljenja izjavila da je predložila Osmani da mandatar bude Kurti Na vanrednim izborima održanim 28. decembra Samoopredeljenje je osvojilo 57 mandata Nova Vlada tzv.

Kosova izabrana je večeras na vanrednoj sednici parlamenta. Novi-stari premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti predstavljajući poslanicima ekspoze i sastav svog kabineta, najavio je povećanje plata, ulaganja u sektor odbrane, kao i osnivanje novog specijalizovanog tužilaštva za borbu protiv korupcije. Po pitanju normalizacije odnosa Beograda i Prištine, rekao je da to znači "normalizaciju između dve države, kao bilateralni odnos, a ne kao