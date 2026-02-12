Izabrana Vlada Kosova i Metohije, Kurti treći put premijer

Danas pre 45 minuta  |  RTS
Mandatar za sastav nove Vlade Kosova Aljbin Kurti večeras je na sednici parlamenta predložio da nova Vlada ima tri zamenika premijera, kao i 19 ministarstava.

U ekspozeu Kurti najavio je ekonomski razvoj, ulaganje u vojsku i policiju, gradnju fabrike municije i proizvodnju dronova, prenosi RTS. Najavio je obnovu postojećih termoelektrana u Obiliću i udvostručenje kapaciteta za proizvodnju struje, širenje obnovljivih izvora energije. Dodaje da će za gradnju pet novih akumulacionih jezera, buduća vlada će izdvojiti 400 miliona evra. Kurti ističe da će “normalizaciju odnosa sa Beogradom pratiti na osnovu konstruktivnog
