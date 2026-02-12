Izabrani potpredsednici skupštine u Prištini: Potpredsednik iz srpske zajednice Slavko Simić

Blic pre 5 sati
Izabrani potpredsednici skupštine u Prištini: Potpredsednik iz srpske zajednice Slavko Simić
Za izbor potpredsednika glasalo je 104 od 115 prisutnih poslanika Predsednik Skupštine je Aljbuljena Hadžiju, izabrana na predlog Samoopredeljenja Skupština privremenih prištinskih institucija izabrala je danas pet potpredsednika parlamenta, a za potpredsednika iz srpske zajednice izabran je Slavko Simić, koga je predložila Srpska lista, koja ima devet od 10 mandata zagarantovanih za Srbe. Za izbor potpredsednika od 115 prisutnih glasala su 104 poslanika, tri su
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Aljbuljena Hadžiju izabrana za predsednicu Skupštine Kosova, Slavko Simić potpredsednik iz Srpske liste

Aljbuljena Hadžiju izabrana za predsednicu Skupštine Kosova, Slavko Simić potpredsednik iz Srpske liste

Danas pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

PrištinaIzboriSrpska lista

Politika, najnovije vesti »

Izabrana Vlada Kosova i Metohije, Kurti treći put premijer

Izabrana Vlada Kosova i Metohije, Kurti treći put premijer

Danas pre 1 sat
Izabrana nova vlada u Prištini Kurti premijer, Rašić ministar, oglasila se Srpska lista: "Nećemo podržati" (video)

Izabrana nova vlada u Prištini Kurti premijer, Rašić ministar, oglasila se Srpska lista: "Nećemo podržati" (video)

Blic pre 2 sata
Aljbuljena Hadžiju izabrana za predsednicu Skupštine Kosova, Slavko Simić potpredsednik iz Srpske liste

Aljbuljena Hadžiju izabrana za predsednicu Skupštine Kosova, Slavko Simić potpredsednik iz Srpske liste

Danas pre 2 sata
“Opasni vrač pogađač”: Kako bi Vučićev totalni promašaj o predviđanju napada na Iran Srbija mogla skupo da plati

“Opasni vrač pogađač”: Kako bi Vučićev totalni promašaj o predviđanju napada na Iran Srbija mogla skupo da plati

Danas pre 2 sata
Pucnjava u Južnoj Mitrovici: Jedna osoba ranjena, dve uhapšene

Pucnjava u Južnoj Mitrovici: Jedna osoba ranjena, dve uhapšene

Kurir pre 2 sata